الشرطة تحذر... 17 شخصا ينهبون أموال الناس برسالة نصية في سلطنة عمان

وقالت إدارة مكافحة الجريمة وإدارة التحريات والتحقيقات الجنائية بقيادة شرطة محافظة مسقط، إنه جرى القبض على شبكة احتيال مكونة من 17 شخصا، كانوا يرسلون رسائل نصية تفيد بأن الحساب المصرفي للشخص تم إغلاقه، وبعد تمكنهم من الحصول على المعلومات والبيانات الخاصة بالمستخدم يسرقون المبالغ المالية الموجودة بالحساب البنكي.

وبحسب موقع "أثير"، نبهت شرطة عمان السلطانية المواطنين، مشددة على ضرورة الحذر والتأكد من مدى مصداقية الرسائل الواردة من مصدرها الرئيسي وعدم إعطاء البيانات الشخصية لتفادي الوقوع في مثل هذه القضايا، وإبلاغ الجهات المختصة عن مثل هذه الأساليب.

وأشاتد شرطة عمان السلطانية بتعاون المواطنين والمقيمين في المساهمة للكشف عن هذه الجرائم مؤكدة في الوقت ذاته على ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتأمين ممتلكاتهم.