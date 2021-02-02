الجزائر تؤكد قدرتها على إنتاج لقاح "سبوتنيك V" محليا خلال شهرين

أكد وزير الصناعات الصيدلانية في الجزائر، لطفي بن باحمد، اليوم الثلاثاء، أن بلاده قادرة على إنتاج لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" محليا في غضون شهرين.

القاهرة - سبوتنيك. وأوضح باحمد أن ذلك الأمر يتم في حال حصلت على المادة الأولية للقاح، وذلك في أعقاب اتفاق البلدين على التعاون لإنتاج اللقاح الروسي في الجزائر.

إن الملف التقني للقاح قد سجل لدى الوكالة الوطنية للأدوية، وإنتاج اللقاح سيتم خلال شهرين في حال توفر المادة الأولية.

وقال الوزير الجزائري، في تصريحات للقناة الإذاعية الأولى حول إنتاج لقاح "سبوتنيك V" في الجزائر:

وكشف بن باحمد عن "تحقيق تقدم في ملف إنتاج اللقاح "سبوتنيك V" محليا وفي الاتصالات مع الطرف الروسي لعقد شراكة مع مصنعين محليين عموميين وخواص"، موضحا أنه "بعد اجتماع تم بين السفير الروسي [في الجزائر إيغور بيلييف] ومنتجين محليين لمناقشة إمكانية إنتاج اللقاح محليا، سيتوجه مختصون جزائريون إلى روسيا، كما سيأتي وفد روسي للجزائر للوقوف على إمكانياتنا، والعمل على ملف تصنيع اللقاح الذي تم الشروع في دراسته منذ شهر ونصف من خلال لقاءات عبر تقنية التواصل بالفيديو، وقد تم تبادل الأفكار بين المختصين لتحويل التكنولوجيا".

يذكر أن السفير الروسي بالجزائر، قد أكد خلال ندوة صحفية بمقر السفارة الروسية في الجزائر، العاصمة، الأحد الماضي، أنه اتفق مع رئيس الحكومة الجزائرية، عبد العزيز جراد، على تسريع التعاون بين البلدين بهدف إنتاج اللقاح الروسي المضاد لكورونا "سبوتنيك V" بالجزائر، مضيفًا أن موسكو ملزمة بتزويد الجزائر بنصف مليون جرعة من اللقاح.

وقال بيلييف إن إنتاج اللقاح محليا بالجزائر يحتاج من ستة إلى تسعة أشهر، موضحا أن مجموعة من الخبراء الروس سوف يزورون الجزائر "لمعاينة منشآت الصناعة الصيدلانية في الجزائر، ووضع خطة من شأنها تجسيد عملية الإنتاج في الجزائر".

وبدأت الجزائر الأحد الماضي حملة التطعيم بلقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا المستجد، وتلقى رئيس الحكومة عبد العزيز جراد، أولى الجرعات من اللقاح الروسي.

واستقبلت الجزائر، يوم الجمعة الماضي، الدفعة الأولى من اللقاح الروسي "سبوتنيك V"، في مطار بوفاريك العسكري بحضور السفير الروسي في الجزائر والناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير الصحة.

وكانت روسيا قد أعلنت عن تسجيل أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19" في آب/أغسطس العام الماضي، وحتى الآن تم تسجيل لقاحين، الأول "سبوتنيك V" ويطوره مركز "غاماليا" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا" يطوره مركز "فيكتور" لعلوم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية الحكومي.

وقدمت أكثر من 50 دولة طلبات للحصول على أكثر من 1.2 مليار جرعة من لقاح "سبوتنيك V". وقد أظهرت نتائج الاختبارات المتعلقة بهذا اللقاح، فعالية كبيرة ونسبة أمان عالية، حيث يتم إعطاؤه على جرعتين بفاصل 21 يوما.