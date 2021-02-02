أثارت جدلا في السعودية... هل حقا التقط الملك سلمان صورة سيلفي لنفسه؟

وحازت الصورة على إعجاب السعوديين، الذين وصفوها بـ"أفخم وأعظم سيلفي في التاريخ".
#عبدالعزيز_بن_فهد#أفخم سلفي #الملك سلمان حفظه الله #ولي_العهد_الأمير_محمد_بن_سلمان #السعوديه_العظمي pic.twitter.com/2ChPsDs1l3— 🇸🇦🇸🇦نــاصـــر آل جـــــدران🇸🇦🇸🇦 (@n059411) February 2, 2021
لكن تبين من خلال البحث أن الصورة قديمة وليست سيلفي.
الحقيقة
اتضح من البحث أن الصورة المتداولة للملك سلمان مأخوذة في الحقیقة من مقطع فیديو صوّره الرئیس الإندونیسي جوكو ويدودو بهاتفه المحمول.
#الملك_سلمان سلفي ملكي فخم اسطوري ❤️❤️❤️❤️ الله يحفظك يامليكنا ويطول في عمرك pic.twitter.com/QQaAOJ3ZoT— Yasir J.Hakeem (@Yasserjhakeem) February 2, 2021
ويعود تاريخ الفيديو إلى شهر مارس/آذار 2017، أثناء زيارة الملك سلمان لدولة إندونيسيا.
ويظهر الرئيس الإندونيسي وهو يوجه كلمة لشعبه وبجواره الملك سلمان أثناء مأدبة الغداء.
سـلفـي عـظـيـم ، الاعـظـم مـلـك#خادم_الحرمين_الشريفين #الملك_سلمان pic.twitter.com/HuRYmC2il2— عبدالعزيز فـهـيـد🇸🇦 (@_azizvc) February 2, 2021
وقال الرئيس الإندونيسي في الفيديو الذي تم تناقله بشكل واسع: أنا الآن مع فخامة الملك سلمان بن عبدالعزيز نتناول طعام الغداء، ثم وجه الكاميرا نحو الملك سلمان.
وأضاف "لقائي مع الملك سلمان يعتبر الثاني، حيث كان أول لقاء جمعني به في العام 2015 عندما زرت السعودية".
أفخم سلفي في التاريخ ❤🇸🇦#الملك_سلمان_بن_عبدالعزيز pic.twitter.com/3IFqxTEiRP— YAHYA👑 (@AA24k1) February 1, 2021
وأوضح في الفيديو الذي مدته دقيقتان و27 ثانية، أن "زيارة الملك سلمان تعتبر الأولى لملك سعودي منذ 40 عاماً، ومن ثم طلب من الملك سلمان أن يلقي كلمة للشعب الإندونيسي".
وبدوره، قال الملك سلمان: "أنا فخور جداً بأن أكون في إندونيسيا مع فخامة الرئيس في وسط الشعب الإندونيسي".
وأضاف "إندونيسيا والشعب الإندونيسي أعزاء عندنا وإخوان".
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