أثارت جدلا في السعودية... هل حقا التقط الملك سلمان صورة سيلفي لنفسه؟

انتشرت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، صورة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، قال ناشروها إنها صورة سيلفي للملك، ما أثار تفاعلا واسعا عبر الإنترنت في المملكة.

وحازت الصورة على إعجاب السعوديين، الذين وصفوها بـ"أفخم وأعظم سيلفي في التاريخ".

لكن تبين من خلال البحث أن الصورة قديمة وليست سيلفي.

الحقيقة

اتضح من البحث أن الصورة المتداولة للملك سلمان مأخوذة في الحقیقة من مقطع فیديو صوّره الرئیس الإندونیسي جوكو ويدودو بهاتفه المحمول.

#الملك_سلمان سلفي ملكي فخم اسطوري ❤️❤️❤️❤️ الله يحفظك يامليكنا ويطول في عمرك pic.twitter.com/QQaAOJ3ZoT — Yasir J.Hakeem (@Yasserjhakeem) February 2, 2021

ويعود تاريخ الفيديو إلى شهر مارس/آذار 2017، أثناء زيارة الملك سلمان لدولة إندونيسيا.

ويظهر الرئيس الإندونيسي وهو يوجه كلمة لشعبه وبجواره الملك سلمان أثناء مأدبة الغداء.

وقال الرئيس الإندونيسي في الفيديو الذي تم تناقله بشكل واسع: أنا الآن مع فخامة الملك سلمان بن عبدالعزيز نتناول طعام الغداء، ثم وجه الكاميرا نحو الملك سلمان.

وأضاف "لقائي مع الملك سلمان يعتبر الثاني، حيث كان أول لقاء جمعني به في العام 2015 عندما زرت السعودية".

وأوضح في الفيديو الذي مدته دقيقتان و27 ثانية، أن "زيارة​ الملك سلمان تعتبر الأولى لملك سعودي منذ 40 عاماً، ومن ثم طلب من الملك سلمان أن يلقي كلمة للشعب الإندونيسي".

وبدوره، قال الملك سلمان: "أنا فخور جداً بأن أكون في إندونيسيا مع فخامة الرئيس في وسط الشعب الإندونيسي".

وأضاف "إندونيسيا والشعب الإندونيسي أعزاء عندنا وإخوان".