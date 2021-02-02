لماذا يرفض الجيش الإسرائيلي الحلف الدفاعي مع أمريكا؟

كشفت صحيفة عبرية النقاب، اليوم الثلاثاء، عن رفض الجيش الإسرائيلي للحلف الدفاعي مع أمريكا.

وأفادت صحيفة "هاآرتس" العبرية، اليوم الثلاثاء، بأن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي، قد أبدى موافقته على دخول بلاده في حلف دفاعي مع الولايات المتحدة، خلال مداولات سياسية – أمنية، وذلك خلافا للموقف التقليدي للجيش ولجهاز الأمن عموما.

وذكرت الصحيفة أن موافقة كوخافي جاءت في أعقاب ضغوط شديدة من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي طرح فكرة انضمام بلاده إلى حلف دفاعي مع أمريكا خلال حملة حزب "الليكود" الحاكم لانتخابات الكنيست في أيلول/سبتمبر العام 2019.

وأكدت الصحيفة العبرية على موقعها الإلكتروني أن هناك ضباطا رفيعي المستوى في الجيش الإسرائيلي يرفضون الانضمام إلى حلف دفاعي مع الولايات المتحدة الأمريكية، بدعوى أن مثل هذا الحلف يقيد من حرية وحركة الجيش الإسرائيلي.

وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي يرفض التعقيب، في هذه الآونة، بدعوى أنه "لن يتطرق إلى مداولات مغلقة مع المستوى السياسي".

ولفتت الصحيفة العبرية إلى أن نتنياهو أراد أن يظهر نفسه كزعيم بمستوى عالمي، ومقرب من الرئيس الأمريكي الأسبق، دونالد ترامب، حينما طرح فكرة انضمام إسرائيل إلى حلف دفاعي مع واشنطن.