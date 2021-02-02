صحيفة تتحدث عن تأثير قرار بايدن بشأن صفقة "إف 35" على العلاقات الإسرائيلية الإماراتية

ونقل الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، مساء اليوم الثلاثاء، عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين أن قرار إدارة الرئيس الأمركي، جو بايدن، بشأن إعادة النظر في صفقة بيع طائرات مقاتلة من طراز "F35" للإمارات، قد يضر باتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل.
وأفاد الموقع بأن اتفاقيات تطبيع العلاقات بين إسرائيل وبعض الدول العربية يخدم بدوره الجانبين، الأمريكي والإسرائيلي، بشكل إستراتيجي، كونهما معنيين ببناء تحالف معاد لإيران، وكذلك لديهما اهتمام كبير بتوطيد العلاقات مع الدول السنية في الشرق الأوسط.
وفي السياق نفسه، أكد سفير الإمارات في الولايات المتحدة الأمريكية، يوسف العتيبة، أن مراجعة الرئيس جو بايدن لمبيعات الأسلحة المعلقة إلى حلفاء الولايات المتحدة قريبة، قائلا إنه "واثق من إتمام صفقة بيع طائرات إف-35 الأمريكية إلى الإمارات، بعد مراجعة بايدن".
وحسب وكالة "رويترز"، قال العتيبة "فعلنا كل شيء كما يجب، وسيكتشفون ذلك فور استكمال المراجعة وستتم (الصفقة)". وتابع، خلال منتدى عبر الإنترنت قام بتنظيمه معهد واشنطن أمس الاثنين، أن مراجعة بايدن "شكلية".
وكانت الإمارات قد أبرمت صفقة الطائرات في آخر أيام الرئيس السابق دونالد ترامب، وهي بقيمة 23 مليار دولار وتشمل طائرات إف 35 وعددها 50 واحدة، و18 طائرة مسيرة وأسلحة أخرى.
بينما قررت الإدارة الأمريكية الجديدة وقف مبيعات الأسلحة لحين مراجعتها من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي تولى السلطة في 20 يناير/كانون الثاني الماضي.
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