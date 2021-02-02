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    رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد

    مكتب رئيس الوزراء: نتنياهو سيزور الإمارات والبحرين الأسبوع المقبل

    © AFP 2020 / GALI TIBBON
    العالم العربي
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    الموضوع:
    تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل (34)
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    قال عوفير غندلمان، المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الثلاثاء، أن الأخير سيزور الإمارات والبحرين، الأسبوع المقبل.

    ونشر غندلمان تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، أكد من خلالها أن نتنياهو سيزور الإمارات والبحرين الأسبوع المقبل، كما أن هناك احتمالا بأن يزور مملكة البحرين، أيضا.

    وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني مع وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال التوقيع على اتفاق السلام في البيت الأبيض
    © REUTERS / TOM BRENNER
    إعلام: نتنياهو يزور الإمارات والبحرين منتصف فبراير

    وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية قد نشرت الأحد الماضي أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، سيقوم بزيارة رسمية إلى الإمارات والبحرين، منتصف شهر فبراير/شباط المقبل. 

    وأوضحت أنه من المتوقع أن يقضي نتنياهو يوما في العاصمة الإماراتية، أبوظبي، يلتقي خلاله بكبار قادة الإمارات، ثم يتوجه إلى دبي، وينهي رحلته في العاصمة البحرينية، المنامة.

    وعزى الموقع الهدف من زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى التأكيد على الإنجازات الدبلوماسية الأخيرة لبلاده مع بعض الدول العربية، بينما يحاول أيضًا حشد قادة هذه الدول من أجل إنشاء جبهة موحدة ضد عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.

    وكان من المقرر في البداية أن يقوم نتنياهو برحلته هذه في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ثم تم تأجيلها مرتين أخريين بسبب جائحة كورونا وبسبب الأزمة السياسية الداخلية في إسرائيل. 

    وكانت الإمارات والبحرين قد وقعتا اتفاقي سلام مع إسرائيل، بوساطة أمريكية، خلال حفل في البيت الأبيض، في 15 سبتمبر/أيلول الماضي.

    الموضوع:
    تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل (34)

    انظر أيضا:

    إعلام: نتنياهو يزور الإمارات والبحرين منتصف فبراير
    بعد إعلان "صفقة القرن"... نتنياهو يزور دول أفريقية الاثنين المقبل
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    الكلمات الدلالية:
    نتنياهو, البحرين, الإمارات, التطبيع مع إسرائيل
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