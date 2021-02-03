تأهب عسكري في ضواحي بيروت ليلا ومسيرات إسرائيلية في الأجواء (فيديو)

أفادت وسائل إعلام لبنانية، يوم أمس الثلاثاء، أن الجيش اللبناني استقدم تعزيزات إلى الضاحية الجنوبية لبيروت ليلا، وذلك بسبب التحليق المنخفض للطائرات المسيرة الاسرائيلية في أجواء المنطقة.

وذكرت وكالة "النشرة" اللبنانية نقلا عن مراسلها أن التحليق الإسرائيلي كان منخفضا في بيروت وخصوصا في منطقة الضاحية الجنوبية.

وبحسب المصادر، نشر الجيش اللبناني قناصة على الأبنية في شارع حي ماضي - معوض في ضواحي بيروت بعد تحليق مسيرة إسرائيلية على علو منخفض جدا في المكان.