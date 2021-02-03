القوات العراقية تلقي القبض على إرهابيين وتضبط كميات من السلاح

نفذت القوات العراقية حملات تفتيش، أسفرت عن إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين ضمن ما يسمى بـ "ولاية الجزيرة"، بالإضافة لضبط كميات من السلاح.

وجاء في بيان وزارة الدفاع العراقية: "بناء على ورود معلومات استخباراتية دقيقة، تمكن أبطال فرقة المشاة الخامسة عشرة من إلقاء القبض على (3) إرهابيين في قرية العاشق التابعة الى قضاء تلعفر، وهم من المطلوبين للقضاء وفق المادة 4/ إرهاب حيث كانوا ينشطون ضمن ما يسمى بـ (ولاية الجزيرة)الإرهابية، سُلموا إلى جهة الطلب".

وفي سياقٍ آخر وضمن عمليات البحث والتفتيش وخلال تنفيذ عملية في سلسلة جبال شرق العياضية/ قضاء تلعفر عثر على عبوات ناسفة محلية الصنع عدد(28)، وفي تل الصوان بالقرب من قرية الشيخ إبراهيم/قضاء تلعفر عثر على عبوات عدد(5)، ومساطر عدد(5)، وقنبرة هاون عيار 120 ملم ،عولجت وفجرت المواد أعلاه من قبل مفرزة المعالجة التابعة للفرقة من دون حادث يذكر".

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.