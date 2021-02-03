بحضور وزير الخارجية العراقي... شمخاني يتوعد قاتلي سليماني والمهندس

قال علي شمخاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إنه يجب إنزال أشد العقاب بحق الضالعين باغتيال قاسم سليماني، قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي ورفاقهما.

جاء ذلك خلال استقبال شمخاني وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في طهران، اليوم الأربعاء، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس".

وأكد شمخاني على "الملاحقة القضائية للآمرين والمرتكبين للجريمة الإرهابية المتمثلة باغتيال القائدين الشهيدين سليماني والمهندس ورفاقهما وإنزال أشد العقاب بهم".

وقتل قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس القيادي في الحشد الشعبي العراقي، في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، في غارة أمريكية استهدفت موكبهما بالقرب من مطار بغداد.

واعتبر أن "العنصر الأساس للأزمة وعدم الاستقرار في المنطقة هو التواجد الشرير للقوات الأجنبية خاصة الأمريكية فيها".

وقال إن "التنفيذ السريع لقرار مجلس النواب العراقي في إخراج القوات الأجنبية من العراق يعد تمهيدا جيدا لخروجهم من المنطقة كلها".

وأشاد شمخاني بإصدار جهاز القضاء العراقي قرارا بإلقاء القبض على دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق، ومايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي السابق.

وقال: "لا ينبغي أن نسمح بأن يذهب دم الشهيدين أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني هدرا ويجب ملاحقة الآمرين والمرتكبين لهذه الجريمة الإرهابية قضائيا وإنزال أشد العقاب بهم".

من جانبه لفت وزير الخارجية العراقي إلى ما أسماه "الدور المتميز" لإيران في صون أمن واستقرار المنطقة، وقال إن "تطوير التعاون في جميع المجالات خاصة الإسراع بتنفيذ المشاريع الاقتصادية المشتركة مع البلد الصديق والشقيق إيران يعد من الأولويات الرئيسية لسياسة العراق الخارجية".