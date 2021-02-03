مصر: محطة كهرباء العاصمة الإدارية هي الأكبر في العالم

صرح وزير الكهرباء المصري، محمد شاكر، بأن محطة كهرباء العاصمة الإدارية الجديدة هي أكبر وأحدث محطة لإنتاج الكهرباء في العالم.

وأضاف شاكر أن محطة العاصمة الإدارية الجديدة يتم تبريدها عن طريق الهواء وتم إنشاؤها خلال سنتين ونصف السنة فقط، مع العلم أن المحطة الواحدة تستغرق 6 سنوات وفقا للنظام المعمول به، حسبما ذكرت بوابة "أخبار اليوم".

جاءت تصريحات الوزير المصري خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، والتي أضاف فيها أن الوزارة اتبعت أسلوبا علميا للتشغيل والصيانة وهو ما أدى إلى زيادة القدرات والإنتاج، وأن لدى مصر الآن فائض واحتياطي مناسب.

وأفاد الوزير بأنه سيكون هناك ربط مع الأردن وقبرص والسودان، والمشاورات مستمرة في هذا السياق، وكشف الوزير: "نطمح لتصدير الطاقة المتجددة إلى أوروبا من خلال شبكات حديثة".

وأشار إلى أنه في 2014، كانت هناك أزمة كبيرة فى الكهرباء، وتم عمل خطة لحل هذا الأمر، وتم إنشاء 3 محطات كبيرة من خلال شركة سيمنز بمقدار 14 ألف ميغاوات، وهذا إنجاز هائل وكبير، وتم الانتهاء من هذا الأمر ومن الصيانات الأخرى، لافتاً إلى أن شبكة الجهد بقدرة 500 كليوات والقدرة زادت إلى 4 أضعاف لتصل إلى 54 ألف كليو ميغاوات، وكشف الوزير أن هناك مراكز للتحكم في الشبكة الكهربائية باستمارات 5 مليارات و400 ألف جنيه، وهناك مركز للتحكم العالمي في العاصمة الإدارية.

يذكر أن محطة كهرباء العاصمة الإدارية الجديدة تضم 8 وحدات غازية تعمل بطراز إتش كلاس كأحدث تكنولوجيا في الوحدات الغازية على مستوى العالم، وهو النظام الذى يتميز بكفاءة إنتاجية بمعدل 65% وهو المعدل الأعلى كفاءة على مستوى العالم، حسبما ذكرت بوابة "الأهرام" الإلكترونية.

وتتميز المحطة بوجود مبنى مركز التحكم الذي تم إنشاؤه بأحدث الإمكانات والأجهزة داخل مركز التحكم القومي؛ حيث يوجد ما يقرب من 8 شاشات حديثة تعمل منها شاشتان فقط الخاصتان بالوحدة الأولى الغازية، التي تم تشغيلها لعرض استقرار عمل الوحدة وضخ الوقود لها.

كما يوجد في المحطة 3 موديول يضم كل موديول 2 وحدة غازية تعمل بالغاز الطبيعي، ووحدة بخارية تعمل بالعادم الناتج من الوحدتين الغازيتين لتوفير الوقود، بالإضافة إلى 2 غلاية لاستعادة الطاقة المفقودة، وسيتم ربطها بالشبكة القومية على جهد 500 كيلوفولت، وتتمتع بوجود 4 وحدات بخارية في المحطة مقابل 8 وحدات غازية، وتم عمل الاختبارات لجميع الوحدات البخارية والغازية.