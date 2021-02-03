مقتل 4 جنود تونسيين بانفجار لغم على الحدود مع الجزائر

وبحسب موقع "موزاييك" التونسي، فإن جبل مغيلة يقع بين ولايتي القصرين وسيدي بوزيد، هو مكان تحصّن "المجموعات التكفيرية الإرهابية" التابعة لما يسمى "تنظيم جند الخلافة" المبايع لتنظيم "داعش" الإرهابي (تنظيمات محظورة في روسيا) والذي كان قد انشق سابقا عما يسمى كتيبة "عقبة بن نافع" التابع لتنظيم "القاعدة بالمغرب الإسلامي" (تنظيمات محظورة في روسيا).
وبحسب الموقع، تتنقل هذه المجموعات بين جبلي السلوم ومغيلة فيما تتحصن المجموعات الإرهابية أخرى بين جبال السمامة والشعانبي والأجرد وطم صميدة من ولاية القصرين وفي جبال الكاف وجندوبة، وتقوم هذه المجموعات بغرس الألغام في الطرقات التي تمر من خلالها القوات العسكرية أثناء تعقب المجموعات الإرهابية.
بدوره، قدم رئيس الحكومة الجزائرية، هشام مشيشي، التعازي لعائلات الجنود ووجه بتوفير كافة عناصر العناية والرّعاية اللازمة لأفراد عائلتهم.
وقال المشيشي في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام التونسية: "إن هذه العملية لن تثنينا على مواصلة جهودنا من أجل محاربة الإرهاب ودحره"، مؤكدا أن البوصلة يجب أن تبقى دائما في اتّجاه حماية الوطن وتحقيق مصالح الشعب.
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