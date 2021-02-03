"تضر أكثر ما تنفع"... برلماني مصري ينتقد اتفاقية التجارة مع تركيا

وصف النائب في البرلمان المصري حافظ عمران، اتفاقية التجارة بين مصر وتركيا، بأنها "تضر أكثر ما تنفع"، مطالبا وزارة الصناعة والتجارة في بلاده بإعادة النظر فيها وتعديلها.

وبحسب موقع بوابة "الأهرام"، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أمس الثلاثاء، التي كانت مخصصة لإلقاء وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، بيانها عن أداء وزارتها خلال الفترة 2018 -2020.

وأشار عمران إلى أن المصدر التركي إلى مصر يحصل على دعم تصديري يصل نحو 19%، وذلك بغرض تصدير منتجات للسوق المصرية بأقل من سعر التكلفة مما يؤثر علي الصناعة المصرية، مطالبا بضرورة إعادة النظر في تلك الاتفاقية وتعديلها.

وأكد أن كل الدول تحمي صناعتها ويجب حماية الصناعة المصرية، مطالبا بضرورة عدم منح تراخيص للمصانع إلا بعد دراسة مستوفية للسوق ومدى احتياج السوق المصرية لهذه الصناعة، وقدرة هذه الصناعة على أن تكون إضافة وليست صناعة مكررة ومتشابهة مما يتسبب في أن يكون المعروض من المنتجات أكثر من الطلب.

ووصف وضع الصناعة المصرية بأنها "مريضة"، مشيرا إلى أن "مرضها ليس وليد اليوم ولا تتحمله وزيرة الصناعة الحالية".