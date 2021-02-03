مقتل 12 عسكريا سوريا في هجوم لـ"داعش" وسط سوريا

قتل 12 عسكريا من الجيش السوري في هجوم شنته مجموعة مسلحة من تنظيم "داعش" الإرهابي على محور السخنة - أثريا وسط سوريا.

دمشق - سبوتنيك. وأفادت مصادر محلية قريبة من الضحايا العسكريين لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، بأن:

"الهجوم استهدف الحافلة التي كانت تقل العسكريين أثناء مرورها في المنطقة."

وأشارت المصادر أن "جميع العسكريين القتلى هم من محافظة حلب ومنتسبين إلى الجيش السوري ".

يذكر أن الحافلات العسكرية والمدنية التي تمر على هذا المحور تعرضت أكثر من مرة لهجمات مشابهة نفذها مسلحو داعش انطلاقا من الجيب الذي يتخذه التنظيم الإرهابي بالقرب من القاعدة الأميركية في منطقة التنف.