البحرين... شرطة المنامة تعلن الاستنفار لعثورها على جسمين غريبين

أعلنت شرطة العاصمة البحرينية، اليوم الأربعاء، الاستنفار الأمني، بعد عثورها على جسمين غريبين في المنامة.

صرحت وزارة الداخلية في بيان لها، نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "الاشتباه في جسمين غريبين أحدهما بمنطقة النعيم، والآخر في جد حفص".

"شرطة العاصمة": الاشتباه في "جسمين غريبين" أحدهما بمنطقة النعيم والآخر في جد حفص ، والفرق المختصة تنتقل للموقعين وتتخذ الإجراءات الأمنية اللازمة فيما باشرت الأجهزة المعنية أعمال البحث والتحري. — Ministry of Interior (@moi_bahrain) February 3, 2021

وأضافت الوزارة "الفرق المختصة تنتقل للموقعين، وتتخذ الإجراءات الأمنية اللازمة، فيما باشرت الأجهزة المعنية أعمال البحث والتحري".