الطيران المدني الكويتي: لا قرار بتعليق الرحلات حتى الآن

أعلن المتحدث الرسمي للإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، سعد العتيبي، أنه لا قرار رسمي بتعليق الرحلات بمطار الكويت حتى الآن.

ونقلت صحيفة "الوطن" الكويتية عن العتيبي نصيحته للمواطنين والمقيمين بتأجيل السفر في الفترة الحالية، وإن كان لا بد من السفر فيجب أخذ الحيطة والحذر.

وأعرب العتيبي عن أمله في عدم اتخاذ قرار بإغلاق مطار الكويت.

وفي وقت سابق، كشفت الخطوط الجوية الكويتية تفاصيل ما قيل إنه إلغاء لبعض رحلاتها بسبب قضية رفعها إسرائيليون في القضاء الأمريكي ضدها.

ووفقا لبيان نشرته صحيفة "القبس" الكويتية، يوم الأحد الماضي، فقد أكدت الشركة الكويتية أن ما نشر في بعض منصات التواصل الاجتماعي، حول سبب توقف الرحلات إلى لندن ونيويورك غير صحيح تماما.

وأوضح البيان أن التوقف الحالي لرحلات نيويورك ولندن جاء بسبب التداعيات الصحية وتأثيرها على العرض والطلب وتطبيقاً لتعليمات السلطات الصحية.

وأكد أن تداعيات جائحة كورونا هي السبب، لافتا إلى أن رحلة نيويورك لندن متوقفة منذ سنوات لأسباب تجارية، نظراً لتشغيلها كخط مباشر والحال كذلك مع مختلف الرحلات التي أصبحت جميعها مباشرة.

وكان نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قد تناقلوا ما يفيد باتخاذ الخطوط الجوية الكويتية قرارا بوقف رحلاتها من نيويورك إلى لندن والعكس، بسبب رفضها نقل الإسرائيليين على طائراتها عقب صدور حكم من القضاء الأمريكي يلزمها بالتعامل خلال رحلاتها مع إسرائيليين، والسماح لهم بركوب طائراتها.