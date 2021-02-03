الكويت تصدر تحذيرات لمواطنيها بشأن السفر إلى الخارج

دعت الكويت مواطنيها إلى تجنب السفر إلى الخارج في الوقت الحالي، بسبب الإجراءات الاحترازية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

ذكرت ذلك وزارة الخارجية الكويتية، في بيان لها اليوم الأربعاء، قالت فيه إنه

"يجب تجنب السفر نظرا للظروف الاستثنائية التي تشهدها دول العالم جراء جائحة كورونا والإجراءات المشددة التي تتخذها في سبيل مواجهة التداعيات الخطيرة لتحور الفيروسات وسرعة انتشارها".

وقال البيان إن "وزارة الخارجية شددت على المواطنين الذين يضطرون للسفر للضرورة القصوى إلى توفير تأمين صحي يغطي كل الأمراض بما فيها فيروس كورونا المستجد".

وأكدت على أهمية أن يكون التأمين الصحي صالحا طول فترة السفر، إضافة إلى الالتزام التام بالإرشادات والبروتوكولات الصحية في الدول المعنية ومتابعة ما يطرأ عليها من تحديثات أو تغييرات.

ولفتت الخارجية الكويتية إلى ضرورة أن يتم الأخذ بعين الاعتبار أن الإجراءات التي تتخذها مختلف دول العالم متسارعة ومتغيرة وقد تكون من غير إعلان مسبق.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 103 مليون مصاب، بينهم أكثر من مليوني حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2020.