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    احتجاجات في السودان - مسيرات مؤيدة للرئيس السوداني عمر البشير في الخرطوم، 9 يناير/ كانون الثاني 2019

    السودان... الشرطة والجيش يتصديان لاحتجاجات في القضارف

    © REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallah
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    تصدت قوات الشرطة السودانية لاحتجاجات بمدينة القضارف، تطورت لاحقا لأعمال نهب ما استدعى نزول قوات الجيش للشوارع، كما شهدت العاصمة الخرطوم مظاهرات في ذات التوقيت.

    وقال موقع "سودان تربيون" إن المحتجين في القضارف هتفوا بشعارات تندد بارتفاع أسعار الخبز والكهرباء، وأدى تصدي الشرطة للمتظاهرين لإغلاق أسواق مدينة القضارف.

    مراسم تنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة، و كامالا هاريس نائبة للرئيس، الكابيتول، الكونغرس واشنطن، 20 يناير 2021
    © REUTERS / Patrick Semansky
    مذكرة مطالب إلى بايدن بشأن السودان
    واقتحم متظاهرون وطلاب سوق المدينة وأضرموا النيران وأغلقوا الطرق الرئيسة والمداخل وشهد وسط المدينة عمليات كر وفر بين الشرطة والطلاب ما أدى إلى إغلاق الأسواق والمحال التجارية.

    وشارك في المظاهرات التي اتسمت بالعنف طلاب المدارس الثانوية والأساسية احتجاجا على تفشي الغلاء وارتفاع أسعار السلع فضلا عن ارتفاع أسعار الخبز وتعرفة المواصلات الداخلية.

    وطالب المتظاهرون رئيس المجلس السيادي ورئيس مجلس الوزراء بإقالة والي القضارف سليمان علي موسي ومحاسبته.

    وشهدت مدينتي الخرطوم وأم درمان مظاهرات محدودة محسوبة على أنصار النظام السابق. ورفع المتظاهرون شعارات ناقدة لحكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

    في سياق متصل، أعلن وزير الإعلام السوداني، الناطق باسم الحكومة الانتقالية، فيصل محمد صالح، اليوم الأربعاء، تأجيل تشكيل الحكومة الجديدة، الذي كان محددا له غدا الخميس، إلى وقت لاحق، لعدم اكتمال قائمة الترشيحات.

    وأضاف الوزير السوداني، أن "قوي الحرية والتغيير لم تكمل ترشيحاتها حيث قدمت من قبل مكونات وأخرى لم تسلم ترشيحاتها حتى اللحظة".

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