مصر... السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا بشأن شرم الشيخ

أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، قرارا جمهوريا جديدا، بشأن مدينة شرم الشيخ ودهب.

ونشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس السيسي، رقم 28 لسنة 2021، باستثناء مدينتي شرم الشيخ ودهب في محافظة جنوب سيناء من نطاق تطبيق أحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء بشكل جزئي، بحسب صحيفة "اليوم السابع".

يذكر أن الجريدة الرسمية، كانت قد نشرت تصديق السيسي على القانون رقم 172 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012، بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء.