الإمارات تعلن عن أول مباراة كرة قدم مع فريق إسرائيلي

أعلن ناد رياضي إماراتي، اليوم الأربعاء، أن فريقه لكرة القدم سيلعب ضد فريق إسرائيلي مباراتين وديتين، في أول حدث من نوعه منذ تطبيع العلاقات بين البلدين العام الماضي.

جاء إعلان نادي "العين" الإماراتي خلال توقيع اتفاق مع نادي مكابي حيفا الإسرائيلي، بعد خطوة الإمارات العربية المتحدة التاريخية لتطبيع العلاقات مع الدولة اليهودية في أغسطس/ آب، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".

وقال محمد ثعلوب رئيس مجلس إدارة شركة نادي "العين" للاستثمار: "الاتفاقية سترسخ سياسة بناء الجسور والتعاون بين الناديين الرئيسيين في مختلف المجالات، بما في ذلك التسويق والتعاون الفني والاستثمار والأنشطة التجارية والإعلامية والرياضية".

وأضاف أن الناديين، وهما من أنجح الأندية في بلديهما، اتفقا أيضا على إجراء مباراتين وديتين، الأولى في ضيافة "العين" والثانية في حيفا في موعد غير محدد في المستقبل.

فيما قال يعقوب شاحر رئيس نادي "مكابي حيفا":

يسعدني أن أشهد هذه اللحظة المهمة في تاريخ اللعبة الإسرائيلية والإماراتية والرياضة بشكل عام.

في أكتوبر/ تشرين الأول، وقع الاتحادان الإماراتي والإسرائيلي لكرة القدم اتفاقية تعاون، هي الأولى بين البلدين، تهدف إلى تعزيز العلاقات الرياضية الوثيقة.

وقبل شهر من ذلك الاتفاق، تعاقد نادي "النصر" الإماراتي مع اللاعب الإسرائيلي ضياء سابا، من أصول فلسطينية، ليصبح أول لاعب إسرائيلي يوقع لناد في أحد الدوريات العربية.