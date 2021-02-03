رئيس البرلمان الليبي يصل إلى القاهرة بدعوة من الرئيس المصري

يصل رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، اليوم الأربعاء 3 فبراير/شباط، إلى القاهرة في زيارة بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

بنغازي - سبوتنيك. يأتي هذا في الوقت الذي يواصل منتدى الحوار الليبي التصويت على مرشحي السلطة التنفيذية المؤقتة، من بينهم صالح، لقيادة البلاد نحو انتخابات بنهاية العام.

وقال مستشار عقيلة صالح الإعلامي، فتحي عبد الكريم المريمي، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، إن "رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح سيكون بالقاهرة اليوم في زيارة رسمية بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي".

أعلن ملتقى الحوار الليبي في جنيف، أمس الثلاثاء، عن الانتقال للتصويت على مرشحي المجلس الرئاسي في السلطة التنفيذية المؤقتة المرتقبة بنظام القوائم، وذلك بعد إخفاق المرشحين في تحقيق النسبة المطلوبة لانتخابهم بشكل فردي.

يذكر أن آلية السلطة التنفيذية الجديدة لاختيار قادة ليبيا الجدد، تنص على أن يقوم كل إقليم من الأقاليم الثلاثة (طرابلس – برقة - فزان) بتسمية مرشحهم إلى المجلس الرئاسي معتمدا على مبدأ التوافق في الاختيار، وإذا تعذّر التوافق على شخص واحد من الإقليم، يقوم كل إقليم بالتصويت على أن يتحصل الفائز على 70 بالمئة من أصوات الإقليم.

وفي حال تعذر ذلك يتم التوجه إلى تشكيل قوائم من كل الأقاليم مكونة من 4 أشخاص كل منهم يحدد المنصب الذي يترشح له (رئاسة المجلس الرئاسي، عضوية المجلس الرئاسي، رئاسة الوزراء).

ويجب أن تحصل كل قائمة على 17 تزكية (بواقع 8 من الغرب، 6 من الشرق و3 من الجنوب)، والقائمة التي تحصل على 60 بالمئة من أصوات القاعة تفوز في الجولة الأولى.

وإنْ لم تحصل أي من القوائم على هذه النسبة، تتنافس في الجولة الثانية القائمتين اللتان حصلتا على النسبة الأعلى على أن يتم اختيار القائمة التي تفوز بـ 50 بالمئة + 1 من الأصوات في الجلسة العامة.