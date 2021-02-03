طبيب يحذر: بلازما دماء عربية تباع في الأسواق السوداء

حذر طبيب من انتشار ظاهرة في بعض الأسواق السوداء العربية، حيث يتم بيع بلازما المتعافين من فيروس كورونا، معتبرا أن ذلك "مخالفة خطيرة".

كشف رئيس قسم جراحة الدماغ والعمود الفقري في مستشفى الجامعة الأميركية في العاصمة اللبنانية بيروت، البروفسور غسان ‏سكاف، عن قيام بعض التجار ببيع بلازما المتعافين من مرض "كوفيد 19" في السوق السوداء.

وفي تصريحات لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، اعتبر الطبيب أن هذه الظاهرة هي "مخالفة خطيرة" علما أن البلازما قد استخدمت سابقا، وأن البلازما في أولى مراحل الإصابة قد تفيد المريض لاحتوائها على مضادات ‏مخصصة لمحاربة الفيروس، بحسب "لبنان 24".

وأعرب الطبيب اللبناني عن خشيته من التداعيات التي ستظهر بسبب بطء عملية تسليم لقاح فيروس كورونا في البلاد، مؤكدا أن ‏كلفة هذا التأخير "ستكون باهظة على صعيد خسارة الأرواح".

وأطلق الطبيب تحذيرا من خطورة الرقم المسجل لنتائج الفحوصات الطبية ليوم الأحد الماضي والتي بلغت نسبة النتائج الإيجابية فيها حوالي 48%، مشيرا إلى أن هذه النسبة "خطيرة جدا" وأنه "قد تكون الأعلى عالميا، فقد تبيّن إصابة 2011 شخص من أصل 4160، ما يعني ‏واحد من كل إثنين مُصاب بالفيروس"، على حد وصفه.

وقال الطبيب: "ما من سبب منطقي لتدني أعداد الفحوص اليومية، في حين أن ‏احتواء الوباء يستوجب مسحا شاملا لمختلف القرى والبلدات، بالتعاون مع البلديات والجيش، عبر إجراء الفحوص، ‏وخصوصاً تلك الـRapid Tests، التي تعطي النتيجة بسرعة وذات التكلفة المتدنيّة جداً، ما سيساعد في تقييم الواقع ‏الوبائي أكثر، وعزل المصابين".

واعتبر الطبيب أن هذه الإجراءات ستغني عن "الإغلاق التام وتداعياته الصعبة على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي"، ‏وأن الإجراءات السابقة المتبعة برهنت "فشل وسوء الإدارة، وكشفت عجز الدولة".