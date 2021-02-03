"توكلنا" السعودي: نواجه مشكلة تقنية مؤقتة

كشفت إدارة "توكلنا"، مساء اليوم الأربعاء، عن مواجهة التطبيق مشكلة تقنية مؤقتة.

ونشرت إدارة تطبيق "توكلنا" تغريدة جديدة على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، أكدت من خلالها أن التطبيق يواجه حاليا مشكلة تقنية مؤقتة، تسببت بانقطاعات في الخدمة.

وأفادت الإدارة بأن الفريق التقني يعمل بشكل متواصل على إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة، وسيتم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لأخذ ذلك بالاعتبار أثناء اتباع الإجراءات الاحترازية.

وقدمت إدارة تطبيق "توكلنا" الشكر لجميع المستخدمين من جميع القطاعات على استمرارهم في تطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وعبَّرت عن أملها من الجميع بمتابعة حسابات تطبيق "توكلنا" في وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة آخر التحديثات بهذا الخصوص.

ويشار إلى أن "توكلنا" هو التطبيق الرسمي المعتمد من وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية للحد من انتشار فيروس كورونا.