حريق ضخم في أشهر سوق في الخرطوم والخسائر بالمليارات... فيديو

تحدثت وسائل إعلام سودانية، اليوم الأربعاء، عن اندلاع حريق ضخم في سوق نيشافا جنوب القصر الرئاسي بالعاصمة السودانية الخرطوم والخسائر تقدر بالمليارات.

وتضررت خمس محلات تجارية للهواتف والملابس جراء الحريق. ومنعت الشرطة حركة السير وأغلقت شارع الجمهورية جزئيا.

حريق سوق نيفاشا شارع الجمهورية الاربعاء بسبب التماس كهربائي pic.twitter.com/dA44nZ8bLN — Amal TV (@AmalSocialTV) February 3, 2021

ووفقا لصحيفة "تاق برس" المحلية، اندلع الحريق حوالي الساعة الثالثة بالتوقيت المحلي، كما أرسلت الشرطة خمس دوريات إلى مكان الحادث.

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حريق بعمارة سوق نيفاشا لأجهزة الموبايل بشارع الجمهورية وسط الخرطوم pic.twitter.com/cINaQQ5PRo — 🇸🇩 عُمَر مُوسَى | O. Almkabrabi (@Omer_Musaa) February 3, 2021

وقدرت خسائر أشهر وأضخم سوق للهواتف والملابس بالخرطوم بالمليارات، وبحسب مصدر الصحيفة، تمكن بعض التجار من إخلاء محلاتهم من البضائع.

⚠️ حريق يلتهم مجموعة من المحلات التجارية بشارع الجمهورية بوسط الخرطوم أو ما تعرف ب (سوق نيفاشا). #السودان pic.twitter.com/G1oePH2EUp — BLACKBOY سودانى (@blackboy) February 3, 2021

وأعلنت إدارة الدفاع المدني بشرطة ولاية الخرطوم إخماد الحريق دون إصابات بشرية. وقال مدير دائرة الدفاع المدني بشرطة ولاية الخرطوم، عثمان عطا، "خلال وقت وجيز أفلحت القوة في إخلاء المبنى من المواطنين والبضائع والسيطرة علي الحريق وحصره في نطاق ضيق وتأمين المبني تماما من تجدد الاشتعال بسبب بعض المواد الموجودة في محيط الموقع، وفقا لصحيفة "بدون عنوان" المحلية.

وأضاف عطا، أن أسباب الحريق عطب بمحول كهربائي وقد باشرت الإدارات الفنية المختصة التحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بدائرة الاختصاص.