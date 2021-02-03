حريق ضخم في أشهر سوق في الخرطوم والخسائر بالمليارات... فيديو

وتضررت خمس محلات تجارية للهواتف والملابس جراء الحريق. ومنعت الشرطة حركة السير وأغلقت شارع الجمهورية جزئيا.
حريق سوق نيفاشا شارع الجمهورية الاربعاء بسبب التماس كهربائي pic.twitter.com/dA44nZ8bLN— Amal TV (@AmalSocialTV) February 3, 2021
ووفقا لصحيفة "تاق برس" المحلية، اندلع الحريق حوالي الساعة الثالثة بالتوقيت المحلي، كما أرسلت الشرطة خمس دوريات إلى مكان الحادث.
#فيديو | #شاهد |— 🇸🇩 عُمَر مُوسَى | O. Almkabrabi (@Omer_Musaa) February 3, 2021
حريق بعمارة سوق نيفاشا لأجهزة الموبايل بشارع الجمهورية وسط الخرطوم pic.twitter.com/cINaQQ5PRo
وقدرت خسائر أشهر وأضخم سوق للهواتف والملابس بالخرطوم بالمليارات، وبحسب مصدر الصحيفة، تمكن بعض التجار من إخلاء محلاتهم من البضائع.
⚠️ حريق يلتهم مجموعة من المحلات التجارية بشارع الجمهورية بوسط الخرطوم أو ما تعرف ب (سوق نيفاشا). #السودان pic.twitter.com/G1oePH2EUp— BLACKBOY سودانى (@blackboy) February 3, 2021
وأعلنت إدارة الدفاع المدني بشرطة ولاية الخرطوم إخماد الحريق دون إصابات بشرية. وقال مدير دائرة الدفاع المدني بشرطة ولاية الخرطوم، عثمان عطا، "خلال وقت وجيز أفلحت القوة في إخلاء المبنى من المواطنين والبضائع والسيطرة علي الحريق وحصره في نطاق ضيق وتأمين المبني تماما من تجدد الاشتعال بسبب بعض المواد الموجودة في محيط الموقع، وفقا لصحيفة "بدون عنوان" المحلية.
وأضاف عطا، أن أسباب الحريق عطب بمحول كهربائي وقد باشرت الإدارات الفنية المختصة التحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بدائرة الاختصاص.
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