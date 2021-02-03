الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي بريف دمشق الجنوبي

تصدت الدفاعات الجوية السورية، مساء اليوم الأربعاء، في العاصمة السورية دمشق لعدوان إسرائيلي استهدف المنطقة الجنوبية من البلاد.

وقال مراسل "سبوتنيك" في دمشق أن سكان الأحياء الجنوبية والغربية للعاصمة السورية سمعوا بوضوح أصوات صواريخ (م ط)، التي تطلقها الدفاعات الجوية السورية باتجاه مسار الصواريخ الإسرائيلية في المنطقة الجنوبية من البلاد.

وقال مصدر أمني إن "طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ باتجاه أحد مواقعنا العسكرية في المنطقة الجنوبية".

وأضاف المصدر أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت غالبية الصواريخ المعادية قبل وصولها إلى هدفها، مشيرا إلى أن العمل جار حاليا على تقييم الأضرار الناجمة عن العدوان.

وبين المصدر الأمني رفيع المستوى أن الصواريخ الإسرائيلية تم إطلاقها من فوق الأراضي المحتلة، قبل أن تبدأ قواعد الدفاع الجوي في منطقتي ريف دمشق والقنيطرة، بالتصدي لها.

يتبع...