"كوفاكس" تخصص لليمن أكثر من مليوني جرعة لقاح ضد كورونا

أعلن التحالف العالمي للقاحات، مساء الأربعاء، تخصيص أكثر من مليوني جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" لليمن، خلال النصف الأول من العام الحالي.

القاهرة - سبوتنيك. ونشر التحالف على موقعه لائحة الدول التي ستتلقى اللقاحات والكمية المخصصة لها ضمن مبادرة كوفاكس المعنية بتوزيع عادل للقاحات ضد فيروس كورونا المستجد وخاصة الدول الفقيرة، خصصت 2.316.000 جرعة لقاح لليمن.

وحسب لائحة الدول المستفيدة من المبادرة التي نشرت، ستتلقى الهند ونيجيريا وباكستان وإندونيسيا والبرازيل وبنغلادش، أكبر كمية من اللقاحات في النصف الأول من العام الحالي.

ويشترك في قيادة المبادرة كل من التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع (غافي)، والائتلاف المعني بابتكارات التأهب لمواجهة الأوبئة، ومنظمة الصحة العالمية.

ووفق بيان مبادرة كوفاكس، "توفر توقعات التوزيع المؤقتة معلومات عن التوافر المبكر المتوقع لجرعات لقاح بيونتيك وفايزر في الربع الأول من عام 2021، ولقاح اكسفورد وأسترازينيكا في النصف الأول من العام".

وتسعى المبادرة إلى توفير جرعات من اللقاح لما لا يقل عن 20% من سكان البلدان البالغة 145 دولة بحلول نهاية عام 2021، وسيتم توزيع ما يقارب 337.2 مليون جرعة بصورة إجمالية، ستمكن من تلقيح 3.3% من سكان تلك الدول، مع التركيز على الأكثر عرضة للمرض وأعضاء الفرق الطبية.

وسجلت الحكومة اليمنية الشرعية في مناطق سيطرتها حتى مساء الأربعاء، 2123 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" منها 615 حالة وفاة و1428 تعافي.