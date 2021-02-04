العراق... ضبط 11 حزاما ناسفا ومخبأ للأسلحة في الأنبار

نجحت مفارز وكالة الاستخبارات العراقية بالتعاون مع قيادة قوات الحدود من ضبط وكرين لعصابات "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدة دول أخرى)، في منطقة النهدتين ضمن عمق الصحراء لمحافظة الأنبار.

وأفادت الاستخبارات العراقية، في بيان نقلته "بغداد اليوم"، إنه "العملية جاءت استنادا لمعلومات وكالتنا لإحدى تلك الأوكار، فيما احتوى الوكر الآخر على أحزمة ناسفة عدد ١١، وهذا الوكر عبارة عن مخبأ للأسلحة والذي يتم من خلالة تجهيز ما يسمى قاطع الأنبار وولاية الجنوب لعصابات داعش".

وتابع البيان أن من بين محتويات الوكر أيضا "سبطانة مدفع ٢٣ ملم، وسبطانة مدفع ٥،١٤ ملم، ومجموعة كبيرة من التوصيلات الكهربائية، ومساطر تفجير عدد ١٥ وقنابر هاون عدد ١٥ وصاروخ اس بجي ناين، قاعدة بي كي سي و مجموعة كبيرة من الاعتدة مختلفة الانواع ٢٣ ملم و٥،١٤ ملم وبي كي سي ومجموعة من صواقع لتفجير العبوات، و مجموعة من العبوات نوع بلازمة لاستهداف الاشخاص ".

كما تم العثور على "مجموعة من التوصيلات الكهربائية لتصنيع العبوات المزدوجة، وكان يراد منها تنفيذ عمليات انتحارية على المواطنين والقطعات الامنية، فيما تم رفع المواد بدون حادث يذكر".

في سياق متصل، أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول، يوم الثلاثاء الماضي، أنه تم القضاء على أحد قادة تنظيم "داعش" الإرهابي الذي أشرف على الهجوم الانتحاري المزدوج الذي وقع في وسط العاصمة العراقية بغداد الشهر الماضي.

وأضاف أنه "تم تزويد طيران التحالف الدولي بمعلومات عن أماكن تواجدهم، حيث تم توجيه ضربة جوية دقيقة في قضاء أبو غريب غربي بغداد، أسفرت عن قتل الإرهابي (جبار علي فياض) المكنى أبو حسن الغريباوي الذي يشغل منصب ما يسمى العسكري العام لقاطع جنوب العراق، وهو الذي أشرف على العملية الإرهابية في ساحة الطيران".