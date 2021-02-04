فلسطين تستلم عشرة آلاف جرعة من لقاح "سبوتنيك V"

أعلنت مي الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية أن بلادها تستلم، اليوم الخميس، عشرة آلاف جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي.

وقالت الوزيرة في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين" إن "الفلسطينيين سيستلمون عشرة آلاف جرعة من اللقاح الروسي "سبوتنيك V"، اليوم الخميس"، مشيرة إلى أنها "كمية تكفي لتطعيم خمسة آلاف شخص".

وأطلقت السلطة الفلسطينية، الثلاثاء الماضي، حملة تطعيم ضد فيروس كورونا بعدما تلقت شحنة صغيرة من جرعات لقاح من إسرائيل.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، اعتمدت وزارة الصحة الفلسطينية اللقاح الروسي "سبوتنيكV" لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأعلن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، حينها، أن فلسطين هي الدولة الأولى في الشرق الأوسط التي تقوم بتسجيل اللقاح الروسي ضد فيروس كوفيد-19 "سبوتنيك V"، وأنها ستتسلم أول دفعة من اللقاح خلال ثلاثة أشهر.

واللقاح الروسي "سبوتنيك V" الذي طوره مركز "غاماليا" وتم تسجيله رسميا من قبل وزارة الصحة الروسية في أغسطس/آب الماضي، كان مخصصا لتلقيح الأشخاص التي تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما في ظل استمرار الاختبارات السريرية، ثم أجازت روسيا في أواخر ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، تلقيح من هم فوق الـ 60 بلقاح "سبوتنيك V".