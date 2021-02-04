السعودية… قرار جديد بشأن إقامة المناسبات العامة والحفلات

قررت وزارة الداخلية السعودية إيقاف المناسبات والحفلات العامة التي تشمل حفلات الزواج واجتماعات الشركات لمدة 30 يوما قابلة للتمديد.

ذكرت ذلك صحيفة "المدينة" السعودية، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن القرار شمل إيقاف جميع الأنشطة الترفيهية لمدة 10 أيام يمكن تمديد وتكثيف الجهود الرقابية في تطبيق البروتوكولات للتأكد من الالتزام بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامة.

ويأتي ذلك متوافقا مع ما اتخذته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19".

ولفتت الصحيفة إلى أن القرار الجديد يتزامن مع ظهور مؤشرات لارتفاع في معدلات انتشار الفيروس الوبائي في بعض المناطق وملاحظة وجود تراخي في تطبيق الإجراءات الوقائية.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي 103 مليون مصاب، بينهم أكثر من مليوني حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2020.