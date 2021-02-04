لبنان يستفيق على عملية اغتيال سياسية جديدة

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس، عن مقتل الناشط السياسي اللبناني، لقمان سليم، على الاتوستراد السريع عند بلدة العدوسية جنوبي لبنان.

وذكرت وكالة "ليبانون فايلز" اللبنانية أن القوى الأمنية عثرت على جثة الناشط اللبناني لقمان سليم مقتولاً داخل سيارته وفتحت تحقيقا في القضية.

"مقتولا بالرصاص".. العثور على جثة الناشط اللبناني لقمان سليم https://t.co/8LtUII4LTv — محمد الرميحي (@rumaihi42) February 4, 2021

ويأتي هذه الحادث بعد ساعات على اختفاء سليم عقب زيارته في بلدة نيحا جنوبي لبنان مع شخص آخر، بحسب ما أعلنت شقيقته رشا الأمير.

يذكر أن سليم كان مناهضا لسياسات "حزب الله" اللبناني وسلاحه، معتبرا أن أجنداته خارجية ويقدم مصلحة إيران على مصلحة لبنان.