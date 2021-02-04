نجل نصر الله يثير سخط اللبنانيين بتعليقه حول مقتل سليم ويتراجع

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة لنجل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، علق فيها على مقتل الناشط السياسي لقمان سليم صباح اليوم، جنوبي لبنان.

وكتب نجل الأمين العام لـ"حزب الله"، جواد نصر الله، على حسابه عبر "تويتر" كاتباً: "خسارة البعض هي في الحقيقة ربح ولطف غير محسوب".

وأرفق تغريدته بهاشتاغ: " بلا أسف".

ابن حسن نصر الله يدعى جواد نصر الله يغرد بطريقة افتخاره بموت #لقمان_سليم

فهيدا اكبر دليل #حزب_الله_الإرهابي pic.twitter.com/UEcge5loBx — ꂵ꒤ꇙ꓄ꋬꊰꋬ 🇱🇧👷 (@Mostafa____aw96) February 4, 2021

وأثارت هذه التغريدة بلبلة، على وسائل التواصل الاجتماعي، كونها جاءت بعد خبر مقتل الناشط اللبناني لقمان سليم.

وبالتالي، نفى جواد نصر الله أن تكون تغريدته تتعلق بالحادث، قائلاً: "مهلاً يا ٣ مليون كونان، التغريدة لا علاقة لها بما يحدث. شوية وعي".

جواد نصرالله ورفاقه يغردون بعد العثور على جثة #لقمان_سليم pic.twitter.com/hWsbe4tGrD — محمد العاصي | M.alassi (@mohamad_alassi) February 4, 2021

وحذف التغريدة المشار إليها، وأوضح: "مسحت التغريدة التي يريد البعض فهمها على ذوقه، مع العلم اني كتبتها بمنأى عن اي خبر او حدث وهي شيء شخصي، منعاً للبس وللاستفراغ الاخلاقي لدى البعض الذي بات معروفاً بحقده وتفاهته في مقاربة الأمور".