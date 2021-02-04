نائب لبناني: نلتزم حق الدفاع إذا حاولت إسرائيل القيام بأي عدوان 

قال عضو لجنة "الدفاع الوطني والداخلية" في البرلمان اللبناني، النائب أيوب حميد، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، إن "لبنان يلتزم موقع الدفاع فيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي المتمادي".

وأضاف: "من حيث المبدأ الاعتداءات الإسرائيلية على السيادة اللبنانية لم تتوقف منذ إنشاء الكيان الإسرائيلي عام 48، والموضوع لا يزال متمادي في ظل غياب الإرادة الدولية لكبح هذه العدوانية المتمادية ليس فقط على لبنان وإنما على كل المنطقة بل أقول على العالم بأسره".

وحول إمكانية نشوب حرب بين لبنان وإسرائيل، قال حميد: "لا يؤمن للجانب الإسرائيلي على الإطلاق، لأنه قام أساساً على العدوان وعلى رفض حق الآخر بالعيش كما يجري في فلسطين، نحن في لبنان في الوقت الذي لا نقوم بعمل عسكري إذا صح القول ضد إسرائيل، فإننا نلتزم حق الدفاع، فإذا حاولت إسرائيل أن تقوم بأي عدوان سيكون لبنان بجيشه ومقاومته وشعبه بالمرصاد للتصدي لهذا العدوان".

وأشار حميد إلى أن "لبنان على المستوى الدبلوماسي يتقدم بشكاوى دورية للأمم المتحدة عن هذه الخروقات ويطالب قوات الطوارئ الدولية بشكل دائم بمنع إسرائيل أو على الأقل إظهار هذه العدوانية الإسرائيلية في التقارير الدولية التي تصدرها قوات الطوارئ الدولية، وبنفس الوقت هناك إجتماعات دورية تحصل في الناقورة برعاية الأمم المتحدة يقوم الجانب العسكري اللبناني بإظهار هذه الإعتداءات لكي تكون موثقة لدى الأمم المتحدة عن العدوان الإسرائيلي تجاه لبنان بشكل دائم".

وتتصاعد وتيرة الخروقات الجوية الإسرائيلية للسيادة اللبنانية بصورة كبيرة كل يوم، وتقوم طائرات الإستطلاع الإسرائيلية أو الطائرات الحربية بإختراق الأجواء اللبنانية وتستمر بالتحليق لساعات فوق مختلف المناطق اللبنانية لا سيما في الجنوب والبقاع وبيروت والشمال.