صحيفة عبرية تكشف أسباب مهاجمة "حزب الله" للطائرة الإسرائيلية المسيرة

كشفت صحيفة عبرية النقاب، اليوم الخميس، عن الأسباب الرئيسة وراء مهاجمة "حزب الله" اللبناني للطائرة الإسرائيلية المسيرة، أمس الأربعاء.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الخميس، أن حزب الله اللبناني أطلق، أمس الأربعاء، صاروخا تجاه طائرة استطلاع إسرائيلية مسيرة، ما يمكن اعتباره تجاوزا لقواعد اللعبة التي يتبناها الحزب أمام إسرائيل.

وأفادت الصحيفة بأن هناك عدة أسباب دفعت "حزب الله" لإطلاق الصاروخ المضاد للطائرة المسيرة الإسرائيلية، من بينها يقين الحزب اللبناني بأن إسرائيل ترغب في استقدام المزيد من المعلومات الاستخباراتية، وكذلك للهجوم على أهداف سورية عبر الأراضي اللبنانية.

ومن بين الأسباب الأخرى هو انتقام حزب الله لاغتيال أحد عناصره، علي كامل محسن، والذي اغتيل العام الماضي، في هجوم إسرائيلي بالقرب من مطار دمشق.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، أمس الأربعاء، بانفجار طائرة مسيرة إسرائيلية جنوبي البلاد، وذلك بالتزامن مع استقدام الجيش اللبناني تعزيزات إلى الضاحية الجنوبية لبيروت عند الساعة الحادية عشرة ليلا، أول أمس الثلاثاء، وذلك بسبب التحليق المنخفض للطائرات المسيرة الإسرائيلية في أجواء المنطقة.

وتم رصد تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي فوق منطقة جزين وقضاء بنت جبيل وفوق مدينة صيدا وشرقها وعلى علو متوسط، بحسب ما نقلته صحيفة "النهار" اللبنانية.