منسق الأمم المتحدة بلبنان: نريد تحقيقا في اغتيال سليم ليس كتحقيق مرفأ بيروت

عبر إيان كوبيتش، المنسق الخاص للأمم المتحدة في ​لبنان​، عن انزعاجه من حادثة الاغتيال التي تم الإعلان عنها صباح اليوم الخميس بحق الناشط اللبناني لقمان سليم.

وفي تغريدة نشرها عبر حسابه بموقع "تويتر" قال كوبيتش: "أنا منزعج للغاية من الخسارة المأساوية للقمان سليم".

ووصف منسق المنظمة الدولية في لبنان لقمان سليم بأنه

"ناشط وصحفي محترم، وصوت مستقل صادق يتحلى بالشجاعة".

1/2 I am greatly disturbed by the tragic loss of Lokman Slim - a respected activist and journalist, a honest independent voice of courage. I request the authorities to investigate this tragedy in a speedy and transparent way and draw the necessary consequences — Jan Kubis (@UNJanKubis) February 4, 2021

ودعا كوبيتش إلى إجراء تحقيق سريع قائلا: "أطلب من السلطات التحقيق في هذه المأساة بشكل سريع وشفاف واستخلاص النتائج اللازمة".

وعن طبيعة التحقيق شدد المسؤول الدولي على أن"هذا التحقيق لا يجب أن يتبع نمط التحقيق بانفجار مرفأ بيروت، الذي لا يزال غير حاسم وبدون مساءلة، بعد 6 أشهر" مؤكدا: "الناس يجب أن تعلم الحقيقة".

2/2 This investigation must not follow the pattern of the Beirut port blast investigation that 6 months on remains inconclusive and without accountability. People must know the truth. — Jan Kubis (@UNJanKubis) February 4, 2021

وكانت وسائل إعلام لبنانية قد أكدت العثور على الناشط والباحث السياسي لقمان سليم مقتولا في سيارته على طريق العدوسية- تفاحتا، في الجنوب اللبناني.

وقالت تقارير صحفية إن الاتصال قد فُقد بالناشط لقمان سليم في بلدة صريفا منذ مساء أمس، لافتة إلى أنه تم العثور على هاتفه مرميا في أحد الحقول.

وقد توالت الإدانات بحق اغتيال الناشط لقمان سليم، حيث أدان بيان صادر عن تيار المستقبل اللبناني بزعامة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري اغتيال الناشط السياسي لقمان سليم اليوم.

وقال البيان الذي نشرته وسائل إعلام إن "اغتيال الباحث والناشط السياسي ​لقمان سليم​ في إحدى قرى ​الجنوب​ جريمة مدانة ‏برسم ​الدولة​ والقوى المحلية المعنية بأمن القرى الجنوبية".