وزير الصحة الأردني: لا رجعة عن قرار فتح المدارس والحظر الشامل غير منظور

قال وزير الصحة الأردني، نذير عبيدات، اليوم الخميس 4 فبراير/شباط، إنه لا رجعة عن قرار فتح المدارس، وأن الحظر الشامل غير منظور في الفترة المقبلة.

وتابع عبيدات، في كلمة خلال اجتماع لجنة الاقتصاد النيابية، التي نقلتها قناة "المملكة" الأردنية"، بقوله: "قرار فتح المدارس لا تراجع عنه، كما هو متخذ سابقا بالعودة التدريجية ابتداء من الصفوف الأولى".

واستمر وزير الصحة الأردني: "هناك تخوفات في الأيام الـ 4 الماضية، بشأن الارتفاع في الإصابات، لكن نسب الإيجابية بالفحوصات ليست مقلقة".

وقال عبيدات: "الحظر الشامل ليس منظورا، ولا يوجد قرار بذلك وهو خيار غير مطروح".

وأضاف بقوله: "عدد الحالات من السلالات الجديدة 350، من بينها 3 من السلالة الجنوب أفريقية".

وأكمل: "نحن الآن في فترة العودة التدريجية وفتح القطاعات".

وبدأ الأردنيون، خلال الأيام القليلة الماضية، في تلقي لقاح "كورونا"، عبر 27 مركزاً صحياً منتشراً في محافظات الأردن.

وأكد وزير الصحة الأردني أنه جرى تزويد مراكز التطعيم بثلاجات خاصة لحفظ المطعوم بدرجة حرارة (ناقص 70 إلى ناقص 80)، ولذلك سيتم توزيعه مباشرة من لحظة وصوله مطار الملكة علياء الدولي في العاصمة عمّان إلى مراكز التطعيم في مختلف مناطق الأردن.

وأشار عبيدات إلى أن نحو 200 ألف جرعة من لقاح فايزر ستصل إلى المملكة خلال الربع الأول من العام، ونحو 650 ألف جرعة خلال الربع الثاني عن طريق تجمع كوفيكس.

وأوضح أن قسم الأمصال واللقاحات يحتوي على جميع المطاعيم التي تحتاجها المملكة ضمن برنامج التطعيم الوطني للفترة القادمة، حيث سيتم تخزين مقدار مطاعيم تكفي لمدة من 6 أشهر إلى سنة، مشيرا إلى أن قسم الأمصال والمطاعيم استقبل مساء السبت الماضي أول دفعة من مطعوم "سينوفارم" الصيني المضاد لفيروس كورونا.