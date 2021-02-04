وزيرة الهجرة المصرية تطالب مواطنيها بتأجيل السفر إلى الكويت

وتأتي مطالبة مكرم بالتزامن مع منع دخول غير الكويتيين إلى الكويت، ابتداء من الأحد المقبل ولمدة أسبوعين مبدئيا، ما دفع الوزيرة إلى طلب تأجيل السفر لمن لم يغادروا مصر، خاصة وأن الفترة الحالية تشهد إعلان قرارات تنظيمية للحد من انتشار جائحة كورونا أو انتقال السلالات المتحورة، حسبما ذكرت بوابة "الجمهورية".

وأشارت الوزيرة إلى أنه سيتم البدء في التواصل مع وزارة السياحة للتنسيق مع الشركات السياحية سواء لإنهاء إجراءات سفر أكبر عدد ممكن ممن استوفوا الشروط إلى الكويت قبل منع الدخول، أو لترتيب عودتهم لمصر لحين انفراج الأوضاع.

ومن جهته، أوصى النائب عمرو هندي عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج، المواطنين، ومن خلال التواصل مع وزيرة الهجرة، بضرورة تفهم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع والإجراءات الاحترازية والقرارات المنظمة للدول والتي تحدد أعداد المسافرين أو تمنع غير مواطنيها من الدخول، مما يستلزم التفكير في حلول منطقية للمتواجدين على أراضي دول ترانزيت، خاصة وأن عدد أيام وقف السفر للكويت غير معلومة، وتعهد النائب بالبحث عن آليات قابلة للتنفيذ.

وكانت الكويت قد دعت مواطنيها إلى تجنب السفر إلى الخارج في الوقت الحالي، بسبب الإجراءات الاحترازية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا، الذي تحول إلى وباء عالمي.

ذكرت ذلك وزارة الخارجية الكويتية، في بيان لها أمس الأربعاء، قالت فيه إنه "يجب تجنب السفر نظرا للظروف الاستثنائية التي تشهدها دول العالم جراء جائحة كورونا والإجراءات المشددة التي تتخذها في سبيل مواجهة التداعيات الخطيرة لتحور الفيروسات وسرعة انتشارها".