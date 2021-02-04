قتلى وجرحى من "أنصار الله" بينهم قيادي في كمين جنوبي الحديدة

سقط 11 مسلحًا من جماعة "أنصار الله"، بين قتيل وجريح، اليوم الخميس 4 فبراير/شباط، في عملية استدراج نفذتها القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، في محافظة الحديدة محور اتفاق السويد، غربي اليمن.

القاهرة – سبوتنيك. وأبلغ مصدر عسكري يمني وكالة "سبوتنيك" بأن القوات المشتركة نصبت كميناً لمجموعة من مقاتلي جماعة "أنصار الله"، بعد رصد محاولتها التسلل إلى مواقع عسكرية شرق مديرية التُحَيتا جنوبي الحديدة.

وأكد المصدر مقتل 6 من عناصر "أنصار الله" بينهم قيادي وإصابة 5 آخرين في اشتباكات دارت بين الطرفين خلال الكمين.

يأتي ذلك غداة مواجهات بين القوات المشتركة وجماعة "أنصار الله" شرقي منطقتي الجَبلية والفَازة في مديرية التُحَيتا جنوبي الحديدة، أوقعت 13 قتيلاً وجريحاً على الأقل من الجانبين.

وتوصلت الحكومة الشرعية وجماعة "أنصار الله" في جولة مفاوضات السلام في السويد، أواخر كانون الأول/ ديسمبر عام 2018م، إلى اتفاق بشأن الحديدة، تضمن إعادة الانتشار المشترك للقوات من مدينة الحديدة وموانئها، الحديدة والصليف ورأس عيسى، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ.

لكن الاتفاق لم ينفذ بسبب خلافات بين الجانبين حول تفاصيله، وسط اتهامات متبادلة بالخروقات للهدنة الأممية المعلنة في المحافظة الساحلية على البحر الأحمر.

وتقود السعودية، منذ الـ26 من مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر عام 2014.