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    مخاوف من فيروس كورونا في الأردن

    وزير العمل الأردني يكشف عن الخسائر اليومية جراء "الحظر الشامل"

    © REUTERS / MUHAMMAD HAMED
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    كشف وزير العمل الأردني معن القطامين، عن الخسائر التي قد تتكبدها خزينة المملكة في كل يوم من أيام الحظر الشامل.

    جاء ذلك في تصريح للقطامين خلال اجتماع لجنة الاقتصاد النيابية، مع تصاعد الدعوات لفرض حظر شامل لمدة 3 أسابيع، وفق ما أفادت به قناة "المملكة".

     وقال وزير العمل الأردني إن "كل يوم من أيام الحظر الشامل يكبد الخزينة 25 مليون دينار ( 35.31 مليار دولار) من الخسائر".

    في سياق متصل، أكد وزير الصحة الأردني نذير عبيدات، أن قرار إعادة فتح المدارس لا تراجع عنه.

    وقال عبيدات خلال الاجتماع ذاته، إن قرار العودة إلى المدارس كما هو متخذ سابقا بالعودة التدريجية ابتداء من الصفوف الأساسية الأولى والثاني الثانوي ورياض الأطفال، وفق وكالة "عمون" الإخبارية.

    وأضاف أن "الحظر الشامل ليس منظورا ولا يوجد قرار بذلك وهو خيار غير مطروح"، مشيرا إلى أن "المرحلة الحالية فترة عودة تدريجية في فتح القطاعات".

    وأكد أن هناك تخوفات بسبب ارتفاع نسب الفحوصات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد، لكنها "ليست مخيفة كثيرا".

    وكشف أنه تم تسجيل 350 إصابة بالسلالة الجديدة البريطانية من الفيروس و3 من السلالة الجنوب أفريقية.

    وفي وقت سابق، تحدث وزير الصحة الأردني، عن فكرة فرض حظر شامل في البلاد لمدة 3 أسابيع.

    وقال عبيدات إن الحكومة رفضت خلال الفترة السابقة التي شهدت ارتفاعًا كبيراً بالإصابات، جميع الاستشارات والنصائح الداخلية والخارجية بفرض حظر شامل لثلاث أسابيع، حسبما ذكرت وكالة "سرايا" الإخبارية.

    وكان رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، قد أعلن في 13 يناير/كانون الثاني الماضي، عن وقف الحظر الشامل ليوم الجمعة، وفتح القطاعات المغلقة بمنهجية متدرجة وآمنة.

     

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    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, الأردن
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