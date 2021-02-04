إسرائيل تشيد بخطوة سعودية جديدة

أشادت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الخميس، بخطوة سعودية جديدة.

نشرت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي في "تويتر"، أشادت من خلالها بخطوة سعودية بشأن منتخب كرة القدم السعودي النسوي.

خطوة إضافية على طريق دمج المرأة السعودية في مجال الرياضة: قريبا على شاشات التلفزيون منتخب كرة القدم السعودي النسوي وفقا لتصريح المديرة التنفيذية شيماء الحسيني🇸🇦 .مبروك @Saudi_SFA الرياضة للجميع @arabnews https://t.co/m5Iz7OYozW — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) February 4, 2021

وقالت الخارجية الإسرائيلية:

خطوة إضافية على طريق دمج المرأة السعودية في مجال الرياضة: قريبا على شاشات التلفزيون منتخب كرة القدم السعودي النسوي وفقا لتصريح المديرة التنفيذية شيماء الحسيني، مبروك الرياضة للجميع.

يشار إلى أن دوري كرة القدم النسائية قد انطلق هذا الموسم لأول مرة في تاريخ السعودية، بمشاركة 24 فريقا من مختلف أنحاء المملكة تم تصنيفها في 3 مجموعات، الدمام والرياض وجدة.

وتم تخصيص جائزة قدرها 500 ألف ريال سعودي للفرق الفائزة.