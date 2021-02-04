تتحدث عن المسؤول... أول تعليق لشقيقة لقمان سليم على اغتياله

قالت رشا سليم، شقيقة الناشط السياسي اللبناني لقمان سليم، الذي عثرت قوات الأمن، صباح اليوم، على جثته مقتولاً في جنوب لبنان، إن "المسؤول عن اغتيال شقيقها معروف للجميع".

وأوضحت رشا سليم، في تصريحات لقناة "الغد": "المسؤول عن اغتيال لقمان معروف للجميع، ولا توجد حاجة للتكرار. وتابعت: "سبق وأن هددونا من عدة أشهر".

وأضافت أن شقيقها كتب منشوراً حمّل فيه "قوى الأمر الواقع والدولة اللبنانية مسؤولية ما قد يحدث".

وشددت رشا على أن "ما حدث هو جريمة قتل"، وأن لبنان "واقع في هوة ولن يستطيع الخروج منها إذا استمر هذا السقوط الأخلاقي والفساد".

وأضافت: "من قتل إلى قتل، دون أن يكون هناك عقاب، لا نريد أن يُعاقب أحد لأننا نعلم أن أحداً لن يُعاقب بهذه البلاد، وأن هذه الجرائم تُرتكب دون أن يكون هناك عقاب".

وقالت رشا إن شقيقها قتل "لأنه كان أفضل من قاتليه أخلاقياً وهو ما لا يتقبلوه ويعتقدون أنهم يحتكرون الأخلاق".

وأشارت إلى أن "الاتصال بلقمان فقد من مساء أمس"، لافته إلى أنهم حاولوا الاتصال به عدة مرات بعد تأخره عن العودة للمنزل، إذ حاولت هي وزوجته التواصل معه ولكن دون جدوى إلى أن عرفوا صدمة مقتله.