العراق يلوح بفرض الحظر الشامل على خلفية زيادة الإصابات

أكد وزير الصحة العراقي، حسن محمد التميمي، اليوم الخميس، زيادة عدد الإصابات المسجلة يوميا في العراق، نتيجة عدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية.

وحذر التميمي من دخول العراق موجة جديدة من الإصابات، بعدما أصبح ارتداء الكمامات شبه معدوم في الشوارع.

وأشارت وزارة الصحة العراقية إلى أن احتمالية اللجوء لإعادة فرض الحظر الشامل أمر وارد في حال استمرار تزايد اإصابات، مؤكدة أنها ستراقب عن كثب تطورات الموقف الوبائي وستتخذ إجراءات أكثر تشددا لإنقاذ حياة المواطنين.

وأقر العراق، في وقت سابق، الاستخدام الطارئ للقاحي أسترازينيكا البريطاني وسينوفارم الصيني المضادين لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".