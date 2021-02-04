النيران تلتهم عقار فيصل لليوم السادس... وقرار جديد من القضاء المصري

لا تزال النيران تلتهم العقار الذي شب فيه حريق كبير، وذلك لليوم السادس على التوالي، في منطقة فيصل، في محافظة الجيزة، غرب القاهرة.

وقرر قاضي المعارضات في محكمة شمال الجيزة، حبس مالك العقار، اليوم الخميس، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، بحسب صحيفة "اليوم السابع".

وجاء قرار المحكمة لاتهام صاحب العقار، بتعريض حياة المواطنين للخطر، وإدارة منشأة تجارية دون ترخيص، وتشييد بناء دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وقررت النيابة حبس المتهم، يوم الثلاثاء الماضي 2 فبراير/شباط الجاري، بعد تلقيها محضرا من الشرطة بضبطه، فاستجوبته فيما نُسب إليه من إقامته عقارا بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وخارج حدود الحيز العمراني المعتمد، وعدم تنفيذه القرار الصادر من تلك الجهة بإزالة الأعمال المخالفة بعد انتهاء المدة المقررة قانونًا، وعدم اتخاذه -بوصفه صاحب عمل- الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق.

كما واجهت النيابة المتهم بعدم توفيره وسائل السلامة والصحة المهنية بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية، مما نتج عنه نشوب الحريق بالمخزن محل الواقعة، وتسببه بإهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين في نشوب هذا الحريق.

ومن جانبه اعترف صاحب العقار، خلال التحقيقات، بشرائه قطعة الأرض المقام عليها العقار، وقتما كانت أرضا زراعيًة خارجًة عن الحيز العمراني - في غضون عام 2013- للبناء عليها وإنشاء مخزن للأحذية مع علمه بعدم إمكانية استصدار ترخيص بالبناء عليها لخروجها عن الحيز العمراني.

وأضاف صاحب العقار، أنه بعدما حقق غرضه وبنى العقار وهيأ المخزن زاول نشاطه فيه دون الحصول على ترخيص بذلك، ولم يتخذ الاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق والوقاية من المخاطر الكيميائية والفزيائية بالمخزن بالرغم من علمه بتصنيع الأحذية من مواد كيميائية وبترولية معجلة للاشتعال بطبيعتها.

ووفقا لصحيفة "اليوم السابع"، فقد أقر صاحب العقار، بأنه تسبب بإهماله هذا في نشوب الحريق بالعقار، وأن سبب حدوث الحريق هو ماس كهربائي، وأنه سبق وتقدم بطلب للتصالح عن المخالفات التي ارتكبها ولكن رفض طلبه فتظلم منه ولم يبت في التظلم حتى تاريخه.

وكان قد نشب حريق ضخم في عمارة سكنية، في منطقة حي الهرم بجوار الطريق الدائري بالجيزة وعلى الفور انتقل اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة واللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة واللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، والعقيد على عبد الكريم رئيس مباحث الحماية المدنية بالجيزة الى موقع الحريق وتم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماد النيران.

وشهد الحريق تصاعد الأدخنة بكثافة، مما أعاق حركة السير على الطريق الدائري، وبدأ رجال المرور بقيادة اللواء محمد عامر مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، في الانتشار لتيسير حركة المرور. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

من جانبها أخلت قوات الحماية المدنية بالجيزة 3 عقارات مجاورة للعقار الموجود به الحريق، وفرض رجال الأمن بالجيزة كردونا أمنيا حول العقار المشتعل على مسافة عدة أمتار، ومنعت الاقتراب منه، كما فرضت كردونا حول عدد من العقارات المجاورة لاخلائها من السكان.

وتسبب الحريق، المشتعل منذ 6 أيام، في أزمة مرورية طاحنة على الطريق السريع وهو طريق دائري حول القاهرة الكبرى أنشئ بهدف ربط محافظات القاهرة الكبرى.