إسرائيل تعقد اجتماعا عاجلا لمناقشة خطوة "حزب الله" الأخيرة

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الخميس، بأن مجمع الاستخبارات الإسرائيلي "كرياه" يجري سلسلة من الاجتماعات واللقاءات، في الوقت الراهن، بشأن مهاجمة "حزب الله" اللبناني للطائرة الإسرائيلية المسيرة، أمس الأربعاء.

وذكرت أن حزب الله اللبناني أطلق، أمس الأربعاء، صاروخا تجاه طائرة استطلاع إسرائيلية مسيرة، ما يمكن اعتباره تجاوزا لقواعد اللعبة التي يتبناها الحزب أمام إسرائيل، وهو ما استدعى عقد اجتماعات في مجمع الاستخبارات الذي يضم الاستخبارات العسكرية "أمان"، والخارجية "الموساد" والداخلية "الشاباك"، لمناقشة ما هية الرد الإسرائيلي على مهاجمة الحزب اللبناني للطائرة المسيرة.

وأوضحت الصحيفة أنه من الصعب تقييم رد فعل إسرائيل، حاليا، على ما قام به "حزب الله" بشأن مهاجمته الطائرة المسيرة، أمس الأربعاء، خاصة وأن تل أبيب تدرك أن "حزب الله" يريد مهاجمة المنطقة الشمالية الإسرائيلية مرة أخرى، على غرار ما قام به في عام 2006، إبان الحرب بينهما.

ونوهت الصحيفة إلى أن اللقاءات الإسرائيلية التي أجريت وما تزال تجرى بشأن الوضع في المنطقة الشمالية المواجهة للبنان وسوريا، لديها يقين بأن "حزب الله" يريد خلق توترات وزعزعة الاستقرار على الحدود المشتركة.

وكانت وسائل إعلام لبنانية قد أكدت، أمس الأربعاء، انفجار طائرة مسيرة إسرائيلية جنوبي البلاد، وذلك بالتزامن مع استقدام الجيش اللبناني تعزيزات إلى الضاحية الجنوبية لبيروت عند الساعة الحادية عشرة ليلا، أول أمس الثلاثاء، وذلك بسبب التحليق المنخفض للطائرات المسيرة الإسرائيلية في أجواء المنطقة.

وتم رصد تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي فوق منطقة جزين وقضاء بنت جبيل وفوق مدينة صيدا وشرقها وعلى علو متوسط، بحسب ما نقلته صحيفة "النهار" اللبنانية.