بسبب الجراد... الصومال يعلن حالة الطوارئ

وقالت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية (صونا)، اليوم الخميس، إن وزارة الزراعة في الحكومة الفيدرالية أعلنت حالة الطوارئ على الجراد الصحراوي في جنوب البلاد، عقب تقييم نتائج الأمن الغذائي لخريف العام الماضي.

وأشارت إلى أن القرار اتخذ عقب اجتماع طارئ عقده، أمس الأربعاء، وزير الزراعة سعيد حسين عيد مع مسؤولين من وزارات الزراعة في الولايات الأعضاء بالحكومة الفيدرالية، والمنظمات الداعمة للإنتاج الزراعي والمانحين الدوليين لإعلان حالة الطوارئ على الجراد في جنوب البلاد.

وأوضحت الوكالة أن غزو الجراد لجنوبي الصومال تسبب في "خسائر فادحة للمزارعين وأدى إلى انعدام الأمن الغذائي حيث دمرت العديد من المحاصيل، مما كان له تأثير كبير على العديد من الأسر التي تعتمد على الزراعة والإنتاج".

وبحسب وزير الزراعة الصومالي، فإنه سيتم اتخاذ خطوات فورية بالتعاون مع الولايات لمكافحة الجراد الذي كان له تأثير كبير على إنتاج البلاد.