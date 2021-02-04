القبض على سعودي بتهمة اختطاف رجل وحجزه في صندوق سيارته‎ ...فيديو

تمكنت شرطة الرياض من إلقاء القبض على مواطن في العقد الثالث من عمره، بتهمة اختطاف رجل وحجزه بالقوة داخل صندوق سيارته.

وجاء في بيان نشره الحساب الرسمي للأمن العام السعودي على "تويتر" رصدت الجهات الأمنية مقطع فيديو لشخص يعتدي على آخر، ووضعه بالقوة الجبرية في صندوق سيارته، وتوثيق فعلته بالفيديو ونشره.

صحيفة المرصد : تمكنت الجهات الأمنية المختصة في شرطة منطقة الرياض، من تحديد هوية مواطن، اعتدى على قائد مركبة شرق الرياض، وأركبه بالقوة في الصندوق الخلفي للسيارة، وقام بتوثيق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي // المقصود بالصندوق الخلفي شنطة السيارة 😳😳🙈🙈🙈👇👇👇 pic.twitter.com/PNyfTkGNhy — 💙( ابو محمد الذياب )💙 (@abmsdyab5136) February 4, 2021

وفي وقت سابق، تداول على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق حادثة الاختطاف، التي نشرها الجاني عمدا.