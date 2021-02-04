بحضور السفير الروسي... فلسطين تتسلم 10 آلاف جرعة من لقاح سبوتنيك V... فيديو

استلمت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الخميس، 10 آلاف جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لوزيرة الصحة مي الكليلة مع السفير الروسي غوتشا بواتشيدزه، في مقر مختبرات الوزارة في رام الله، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

وقالت الكليلة إن اللقاحات تكفي لتطعيم 5 آلاف مواطن، بمن فيهم الكوادر الطبية.

وأشارت إلى أن عملية تسلم اللقاحات ستستكمل خلال الفترة المقبلة، وسيتم تطعيم كافة الكوادر الطبية والمرضى والمسنين.

وبحسب الوزيرة الفلسطينية فإن دفعة جديدة من اللقاحات، ستصل خلال المرحلة المقبلة عبر آلية "كوفاكس"، ومن الصين، ومجموعات أخرى متضامنة مع الشعب الفلسطيني.

و"كوفاكس" هي مبادرة من منظمة الصحة العالمية لضمان التوزيع العادل للقاحات فيروس كورونا، وتوفيرها للبلدان الفقيرة ومتوسطة الدخل، وتسعى المبادرة إلى توفير جرعات من اللقاح لما لا يقل عن 20% من سكان البلدان البالغة 145 دولة بحلول نهاية عام 2021،

في سياق متصل، أكد السفير الروسي غوتشا بواتشيدزه، أن الحكومة الروسية ستسلم وزارة الصحة الفلسطينية 50 ألف لقاح الأسبوع المقبل.

وشدد السفير على أن روسيا ستمد الوزارة بالكمية اللازمة من اللقاح الروسي خلال العام الجاري.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، اعتمدت وزارة الصحة الفلسطينية اللقاح الروسي "سبوتنيك V" لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

واللقاح الروسي "سبوتنيك V" هو أول لقاح في العالم مضاد لفيروس كورونا، طوره مركز "غامالي" وتم تسجيله رسميا من قبل وزارة الصحة الروسية في أغسطس/ آب الماضي، كان مخصصا لتلقيح الأشخاص التي تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما في ظل استمرار الاختبارات السريرية، ثم أجازت روسيا في أواخر ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، تلقيح من هم فوق الـ 60 بلقاح "سبوتنيك V".