صورة أثارت ضجة... هل هذا مشهد تقبيل السيسي رأس نتنياهو؟

تداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي الناطقة باللغة العربية، صورة، يدعي ناشروها أنها للحظة تقبيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رأس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو ما لم يحدث.

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الصورة يظهر فيها الرئيس المصري مقبلا رأس نتنياهو فعلا، وصاحبها تعليقات مختلفة منها؛ "السيسي رئيس مصر زعيمة الأمة العربية يقبل رأس بنيامين نتنياهو". لكنها في الحقيقة صورة متلاعب بها "مركبة" وليست حقيقية.

السيسي يقبل رأس خاله نتنياهو 👇

لن تنتصر العرب على إسرائيل وفيها من هؤلاء الرؤساء المنبطحين وحلفائهم ؟؟ pic.twitter.com/2pmvG7IfNS — ابراهيم السنفي (@Y73009) September 29, 2018

باستخدام محركات البحث، يتبين أن الصورة الأصلية نشرت في الصحف المصرية في عام 2017، وكان السيسي في الحقيقة يقبل رأس سيدة تم تكريمها بمناسبة عيد الأم.