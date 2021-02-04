"خطوة نحو إنهاء النزاع"... "أنصار الله" تعلق على بيان مفاجئ من البيت الأبيض

علقت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في صنعاء، على بيان مفاجئ من البيت الأبيض حول العمليات العسكرية في اليمن.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، رحبت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) مساء الخميس بقرار إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنهاء دعم بلاده للعمليات العسكرية في اليمن، معتبرين أنها قد تكون خطوة نحو إنهاء النزاع.

ونقلت الوكالة عن المسؤول في صفوف الحوثيين حميد عاصم، قوله إنه

"يتمنى أن يكون ذلك مقدمة لاتخاذ قرار وقف الحرب على اليمن".

وأضاف أنه "يأمل بأن يكون أيضا مقدمة لاتخاذ موقف قوي في مجلس الأمن لصالح وقف العدوان"، مشيرا إلى أنه "متفائل بذلك".

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان، قد كشف في وقت سابق، أن بايدن يعتزم إعلان انتهاء الدعم الأمريكي "للعمليات" العسكرية الميدانية في اليمن.

وصرح أمام الصحفيين في البيت الأبيض قبيل الخطاب الأول للرئيس الأمريكي حول السياسة الخارجية، "اليوم، سيعلن انتهاء الدعم الأمريكي للعمليات الهجومية في اليمن".

وقال سوليفان إن

"واشنطن أبلغت الرياض والإمارات العربية المتحدة، المشاركة أيضاً في التحالف، بذلك القرار".

وأوضح أن "الجيش الأمريكي سيواصل عملياته الموجهة ضد تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية".

ويشكل هذا القرار، وهو أحد الوعود الانتخابية لبايدن، جزءاً من إعادة نظر شاملة للسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط.

وتتضمن هذه الرؤية الجديدة إعادة النظر في تصنيف أنصار الله "منظمة إرهابية" خلال عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

وتقود السعودية، منذ الـ26 من مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر عام 2014.