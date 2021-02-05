بعد أمطار الأمس... تفاصيل الطقس في مصر للـ5 أيام المقبلة

بعد أن شهدت مناطق كثيرة من شمال البلاد وسيناء أمطارا غزيرة ورعدية وصلت إلى حد تساقط حبات البرد، نشرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية توقعاتها للأيام الخمسة المقبلة.

وبحسب بوابة "أخبار اليوم" الحكومية المصرية، فإن هيئة الأرصاد الجوية وضعت خريطة الظواهر الجوية المتوقعة، خلال الأيام المقبلة بداية من اليوم الجمعة 5 فبراير/ شباط، وحتى الأربعاء 10 فبراير نفسه.

بداية يتوقع خبراء الأرصاد الجوية ليوم الجمعة 5 فبراير، سقوط أمطار متوسطة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ومنطقة خليج السويس، وقد تكون رعدية أحيانا وهي: شلاتين - مرسى علم - القصير - الغردقة - رأس غارب - الزعفرانه - الطور - رأس سدر - السويس - شرم الشيخ - سانت كاترين.

وسقوط أمطار متوسطة على بعض مناطق من محافظات السواحل الشماليه "الإسكندرية - دمياط" وقد تكون غزيرة على بورسعيد والعريش، والوجه البحري "البحيرة، كفر الشيخ الدقهلية، الغربية، الشرقية - المنوفية" ومدن القناة "الإسماعيلية - السويس" وجنوب البلاد "الفيوم - بنى سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا – الأقصر".

ويعتقد الخبراء وجود احتمالية سقوط أمطار متوسطة على مناطق من "القاهرة - الجيزة - القليوبية"، وقد تكون غزيرة مع نشاط رياح على أغلب الأنحاء و اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر، مع ارتفاع الموج من 3.5-4.5 متر.

أما يوم السبت 6 فبراير، فقد توقعت هيئة الأرصاد المصرية حدوث شبورة مائية في صباح هذا اليوم على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء، واضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر، حيث يصل ارتفاع الموج من 2-3 متر.

وبالنسبة لأيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء 7، 8، 9، 10 فبراير، فقد توقعت الهيئة أن هذا اليوم سيحدث فيه استقرار في حالة الطقس مع ارتفاع في درجات الحرارة، ليسود طقس دافىء نهارًا شديد البرودة ليلًا، مع عودة الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وقد أكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ جميع الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، وأنه يتم تحديث التنبؤ يوميا .

يشار إلى أن بعض المحافظات قد شهدت بالأمس الخميس، سقوط أمطار بشكل كبير، مثل البحيرة وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية والعريش والسويس والعين السخنة وشرم الشيخ.

وعللت الهيئة تفاوت شدة الأمطار على أماكن كثيرة، الإسكندرية والقاهرة وشمال الصعيد، بسبب حركة التيار النفاث في طبقات الجو العليا وتحرك المنخفض شرقا بطريقة سريعة ولم تستطع النماذج العددية رصدها بشكل دقيق.