السودان يتخذ قرارا جديدا بشأن مساعدات اللاجئين

جدد رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، التزام حكومة بلاده بتسهيل عمل جميع المنظمات، لضمان تقديم المساعدات والخدمات للنازحين واللاجئين في البلاد.

وأفادت وكالة السودان للأنباء "سونا"، مساء أمس الخميس، بأن تصريح حمدوك جاء لدى لقائه، أمس، في مكتبه برئاسة مجلس الوزراء، وفد منظمة أطباء بلا حدود السويسرية، برئاسة المدير العام ستيڤن كورنش، وذلك بحضور المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، آدم الحريكة.

وأشاد حمدوك بجهود المنظمة ودورها في تقديم الخدمات الصحية للنازحين واللاجئين، مؤكدا أن السودان ولمدى طويل ظل يستقبل العديد من اللاجئين من دول الجوار التي حدثت فيها صراعات، موضحا أن هذا الأمر أصبح جزءا من تاريخه.

وقال حمدوك خلال اللقاء:

إن السلام يفتح آفاقا جديدة لمعالجة الصعاب التي يواجهها مواطنونا النازحون بما يسهم في استقرار الأوضاع.

وأضاف رئيس الوزراء السوداني في هذا الجانب، أن "الحكومة تعمل بجد لإكمال المرحلة المتبقية من عملية السلام"، مشيرا إلى أن الحكومة على قناعة تامة بأن أفضل طريقة لحل الأزمات والنزاعات هي الحوار.

ويأتي هذا اللقاء في إطار زيارة وفد المنظمة للوقوف على تطورات الوضع الصحي في مناطق اللاجئين شرقي البلاد، فضلا عن تقييم الوضع الصحي للنازحين في بولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، بهدف تقديم الدعم اللازم من قبل المنظمة.