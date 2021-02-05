نائب وزير الدفاع السعودي يعلق على قرار بايدن بشأن اليمن ويوجه له رسالة

علق نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان على قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بوقف الدعم للعمليات العسكرية في اليمن، موجها له رسالة بشأن التحديات التي تواجه واشنطن والمملكة في المنطقة.

وقال خالد بن سلمان في تغريدة على حسابه في "تويتر"، مساء الخميس: "تؤكد المملكة استمرار دعمها للجهود الدبلوماسية للتوصل لحل سياسي شامل في اليمن وفق المرجعيات الثلاث ودعمها للشرعية اليمنية سياسيا وعسكريا في مواجهة المليشيات الحوثية المدعومة من إيران في كل الجبهات وبكل حزم".

تؤكد المملكة استمرار دعمها للجهود الدبلوماسية للتوصل لحل سياسي شامل في اليمن وفق المرجعيات الثلاث ودعمها للشرعية اليمنية سياسياً وعسكرياً في مواجهة الميليشيات الحوثية المدعومة من ايران في كل الجبهات وبكل حزم. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) February 4, 2021

ثم أضاف نائب وزير الدفاع السعودي في تغريدات أخرى باللغة الإنجليزية: "تفخر المملكة بكونها الداعم الأول لليمن من خلال المساعدات الإنسانية وغيرها، وسنواصل العمل مع حلفائنا من أجل تخفيف الوضع الإنساني، وتنفيذ تسوية سياسية مستدامة".

وأوضح أنه "حتى قبل أن يطيح مسلحو الحوثي المدعومون من إيران بالحكومة اليمنية في عام 2014، لم تدخر المملكة أي جهد في إيجاد حل سياسي مستدام للصراع، بما في ذلك مبادرة مجلس التعاون الخليجي ومحادثات الكويت والعديد من محادثات السلام الأخرى التي توسطت فيها الأمم المتحدة".

The Kingdom is proud to be the number one supporter of Yemen through humanitarian and other assistance, we will continue to work with our allies towards alleviating the humanitarian situation, and implementing a sustainable political settlement. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) February 4, 2021

وتابع قائلا: "نرحب بالتزام الرئيس بايدن المعلن بالعمل مع الأصدقاء والحلفاء لحل النزاعات، والتعامل مع الهجمات من إيران ووكلائها في المنطقة".

وأتم:

"كما فعلنا لأكثر من 7 عقود، نتطلع إلى العمل مع أصدقائنا في الولايات المتحدة لمواجهة هذه التحديات".

We welcome President Biden’s stated commitment to work with friends and allies to resolve conflicts, and deal with attacks from Iran & it’s proxies in the region. As we have for over 7 decades, we look forward to working with our friends in the US on addressing these challenges. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) February 4, 2021

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن، مساء الخميس، وقف جميع أشكال الدعم العسكري الأمريكي للعملية العسكرية في اليمن، بما في ذلك صفقات بيع الأسلحة ذات الصلة".

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن الإدارة الأمريكية الجديدة تعتقد أن "إجراءات السعودية في اليمن أدت لوقوع أسوأ أزمة إنسانية في العالم".

ويشهد اليمن نزاعا مسلحا بين القوات الحكومية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي وجماعة "أنصار الله" منذ عام 2014.

وتقود السعودية، منذ الـ26 من مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر عام 2014.